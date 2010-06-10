Есть ли прогресс в визовом диалоге Украины с ЕС?

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ уверен, что к саммиту Украина-ЕС в октябре этого года будет разработан План действий по отмене виз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом министр заявил вечером 9 июня украинским журналистам после министерского заседания Украина-ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности.

“Хочу здесь отметить очень благосклонную позицию комиссара ЕС по вопросам внутренних дел Сесилии МАЛМСТРЁМ... Мы договорились, что она возглавляет эту работу, формулирует вопрос, мы в очень сжатые сроки оперативно и исчерпывающе даем ответы, потом знакомимся уже с Планом действий, с проектом, который, я уверен, будет в 100%-ной готовности к саммиту Украина-ЕС, запланированный на октябрь, скорее всего”, - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр отметил, что в ближайшее время Украины должен получить анкету от Еврокомиссии с вопросами относительно состояния дел в основных областях, достижение определенных стандартов в которых необходимо для получения безвизового режима с ЕС.

А.ЛАВРИНОВИЧ также сказал, что на сегодняшний день в Украине готова технологическая база для изготовления биометрических паспортов. В то же время, он не уточнил, сколько времени нужно Киеву для начала производства биометрических паспортов.

“Для этого нужно сначала принять необходимые решения, потом принять соответствующий закон, необходимо провести соответствующие открытые торги, кто будет это делать, после того уже решать вопрос, кто будет донорами: государственный бюджет Украины, украинский бизнес, Еврокомиссия или кто-то еще”, - сказал министр юстиции.

Как сообщал УНИАН, 19 мая заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ сообщил журналистам в Брюсселе о том, что ЕС готов предоставить Украине План действий по отмены виз, который по своей сути будет похожим на "дорожные карты" для стран западных Балкан.

По его словам, решение о предоставлении Плана действий должно быть одобрено на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС 3 июня, после чего сам План действий должен быть подготовлен к саммиту Украина-ЕС, который состоится в октябре в Брюсселе.

Вместе с тем, Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС на своем заседании 3 июня вопрос предоставления Украине Плана действий по отмене визового режима не рассматривал.

Украина и ЕС начали визовый диалог в октябре 2008 года с целью введения безвизового режима в долгосрочной перспективе.