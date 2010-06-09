Нацсовет заявляет, что решение суда не угрожает существованию 5 канала

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявляет, что постановление Окружного административного суда города Киева, которым отменено решение от 27 января 2010 года о результатах конкурса на свободные частоты, никоим образом не угрожает действующему вещанию „5 канала” и тем более не имеет никакого отношения к трудоустройству работников этой телерадиокомпании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацсовета.

Согласно сообщению, лицензии, которые оспаривались в суде, охватывают лишь 1% покрытия, на котором может вещать „5 канал”, состоящий из двух телерадиоорганизаций. Ведь решением от 27 января 2010 года компания „ТРК „НБМ” получила право на эфирное вещание с использованием 17 маломощных передатчиков: 16 передатчиков в городах районного значения и 1 передатчик – областного; компания “ТРК „Экспресс-информ” получила право на вещание в 9 городах: двух городах районного значения и семи – областного.

В целом „5 канал” имеет 7 лицензий, что дает право эфирного вещания на 2/3 территории Украины. Кроме того, „5 канал” имеет 2 лицензии спутникового вещания, которое дает возможность вещать как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Также Нацсовет отметил, что высказывания одного из руководителей канала, что „5 канал” как информационный должен исчезнуть, поскольку по условиям действующей лицензии канал должен быть развлекательным”, не отвечают действительности. Совещание заявляет, что имея такое количество лицензий, общеукраинское и мировое покрытие, канал может спокойно менять программные концепции как ему того пожелается, а Национальный совет пойдет ему навстречу.

Совещание также напомнило, что согласно плану перехода на цифровое вещание, по предложению этих двух компаний одобрено решение о выделении двух отдельных каналов в общенациональном цифровом мультиплексе.

“Эти две телерадиоорганизации взяли на себя обязательство предоставить Национальному совету, кроме программной концепции действующего информационного канала, отдельную концепцию развлекательно-просветительского канала. Но до сих пор свои обязательства не выполнили”, – заявляет Нацсовет.