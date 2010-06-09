От Януковича скрывают то, что происходит на рынке медиа?
Генпродюсер ТВі надеется на Герман
Генеральный продюсер ТВі Сергей ДЕМЬЯНЧУК считает, что от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА скрывают, что происходит на рынке медиа. Об этом он сказал в интервью «Главкому».
«У меня складывается впечатление, что Президенту просто не довели до сведения информацию, что происходит на рынке медиа. От Президента скрывают информацию», - сказал он.
По словам С.ДЕМЬЯНЧУКА, журналисты рассчитывают, что исполнительная власть в лице Президента, а также Верховная Рада вмешаются в процесс, который основала группа «Интер» своим судебным иском.
Генпродюсер ТВі также выразил надежду, что заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН поможет разобраться в данной ситуации.
«Я верю, что мы живем в правовом государстве. Поэтому Анна ГЕРМАН, я убежден, как чиновник обязана разобраться в ситуации вокруг наших телеканалов и способствовать справедливому решению», - сказал С.ДЕМЬЯНЧУК.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 июня, редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинил главу Службы безопасности Украины Валерия Хорошковского как собственника медиа-холдинга U.A. Inter Media Group в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.
8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 каналу» частот на вещание.