От Януковича скрывают то, что происходит на рынке медиа?

Генеральный продюсер ТВі Сергей ДЕМЬЯНЧУК считает, что от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА скрывают, что происходит на рынке медиа. Об этом он сказал в интервью «Главкому».

«У меня складывается впечатление, что Президенту просто не довели до сведения информацию, что происходит на рынке медиа. От Президента скрывают информацию», - сказал он.

По словам С.ДЕМЬЯНЧУКА, журналисты рассчитывают, что исполнительная власть в лице Президента, а также Верховная Рада вмешаются в процесс, который основала группа «Интер» своим судебным иском.

Генпродюсер ТВі также выразил надежду, что заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН поможет разобраться в данной ситуации.

«Я верю, что мы живем в правовом государстве. Поэтому Анна ГЕРМАН, я убежден, как чиновник обязана разобраться в ситуации вокруг наших телеканалов и способствовать справедливому решению», - сказал С.ДЕМЬЯНЧУК.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 7 июня, редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо к Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинил главу Службы безопасности Украины Валерия Хорошковского как собственника медиа-холдинга U.A. Inter Media Group в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 каналу» частот на вещание.