Человек Медведева уже склоняет Украину к двуязычию

Программа по возвращению русскому языку статуса официального должна быть выработана Украиной, поскольку в стране исторически сложилась двуязычная культура, заявил специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Ялте на заседании международного круглого стола «Украина и Россия: новое взаимодействие», проходящего в рамках фестиваля «Великое русское слово».

М.ШВЫДКОЙ заявил, что украинцы как нация исторически формировались по-разному. «То, что происходит в восточных и юго-восточных регионах Украины, и то, что происходит в Западной Украине, не совпадает друг с другом. Возникает очень серьезная проблема формирования украинской нации», - сказал он.

По словам М.ШВЫДКОГО, России нужна «сильная, процветающая, демократическая и стабильная Украина, богатство которой, конечно же, в ее двуязычии». «Двоекультурие – это мощная, единая, очень важная основа для формирования сильного Украинского государства», - подчеркнул М.ШВЫДКОЙ.