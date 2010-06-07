Яценюк: чем я отличаюсь от всех предшественников

Лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк рассказал при каких условиях он готов поддержать качественные реформы новой власти. Об этом политик заявил в эфире телеканала ICTV.

"Дилемма для меня лично, что делать, если власть предложит абсолютно правильную реформу. Поддерживать ее или не поддерживать. Ну, как бы в современных политических реалиях, я должен взобраться на танк и кричать, что ни в коем случае, что это преступная власть. Тогда чем я отличаюсь от всех предшественников?" - цитирует Украинская правда.

"Если в стране будет предложена действительно качественная реформа, и эта реформа будет служить для страны достижением в экономическом плане, в плане инвестиций, в плане благосостояния населения, в плане улучшения имиджа страны, я выйду и скажу: "Ну, вы знаете, в принципе, браво", - заявил Яценюк.