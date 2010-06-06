Янукович и Азаров поздравили прессу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ поздравили журналистов с профессиональным праздником.

В своем приветствии, обнародованном на официальном сайте, глава государства отметил, что высоко ценит труд журналистов, направленный на утверждение свободы слова и развитие информационной отрасли в Украине.

“Своей работой вы выстраиваете новое качество отношений между властью и обществом, которое базируется на принципах ответственности и открытости”, - отметил Президент.

По его словам, сильное независимое государство невозможно без свободной прессы. “Это – необходимое условие для развития гражданского общества и формирования ответственной власти”, - отметил глава государства.

При этом В.ЯНУКОВИЧ пообещал, что, как Президент, всегда будет стоять на страже свободной прессы и свободы слова в Украине.

Он поблагодарил журналистов за профессиональность и принципиальность, а также за участие в создании сильной Украины.

Президент пожелал журналистам и их семьям крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

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В своем приветствии, обнародованном на Правительственном портале, Н.АЗАРОВ отметил, что Кабинет министров Украины высоко ценит роль журналистов в процессе демократического создания государства.

“На вас, уважаемые журналисты, возложена чрезвычайно важная общественная миссия не только объективно и беспристрастно информировать о событиях в Украине и мире, но и генерировать активность гражданского общества для позитивных сдвигов в стране”, - подчеркнул премьер.

Он также отметил, что «обеспечение свободы слова, плюрализма мнений, защиты ваших профессиональных прав, утверждение демократических стандартов деятельности средств массовой информации является приоритетами для Правительства в развитии европейского государства».

Н.АЗАРОВ пожелал журналистам крепкого здоровья, мира и согласия в семьях, творческого вдохновения, острого пера, общественного признания и профессиональных успехов.