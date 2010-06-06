Тимошенко: без журналистов не было бы Украины

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО поздравила журналистов с профессиональным праздником.

В своем приветствии, обнародованном на официальном сайте, она заверила, что журналистика может стать в Украине не четвертой, а первой властью.

"Знаете, политикам трудно найти слова, которые вы бы воспринимали как поздравления от чистого сердца, а не как комплименты, но я хочу, чтобы вы услышали слова моей благодарности за ваш тяжелый труд.

Без вас не было бы Украины - независимой, демократической. Я горжусь вами - гениями пера и начинающими, репортерами районных газет и редакторами столичных еженедельников, студентами журфака и ветеранами отечественной прессы...

Благодарю всех, кто сейчас, в нелегкие времена цензуры и прессинга владельцев медиа продолжает объективно информировать общество и защищает главное достояние демократии - свободу слова. Я абсолютно убеждена, что стране нужно знать правду о действиях и намерениях власти, о последствиях решений государственных чиновников. Уверена, что страна также должна знать, что оппозиция не молча наблюдает за антигосударственными действиями сегодняшних чиновников, а адекватно реагирует на них. И донести слова правды можете только вы!

Благодарю за то, что вопреки пожеланиям нынешней власти, которая хочет закрыть рот свободной журналистике, можно услышать ваши голоса. Верю в вашу поддержку, поскольку без нее нельзя построить свободную и сильную страну. Наоборот, без вашей помощи и без поддержки общества можно много потерять.

Добра вам и веры в собственные силы, а еще мудрости и понимания того, что от вашего честного труда зависит ни мало, ни много - счастье наших детей!

Журналистика может стать в Украине настоящей, реальной властью. И не четвертой, а первой. И я верю в это!"