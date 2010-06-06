Янукович о влаге, воде и наводнениях

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников водного хозяйства с профессиональным праздником.

“Ваша работа является жизненно необходимой для обеспечения населения высококачественной питьевой водой, надежного водоснабжения всех отраслей экономики, насыщения украинской нивы влагой для высоких и щедрых урожаев.

Перед вами стоят ответственные задачи: сохранить водные богатства Украины для последующих поколений, наладить водоснабжение в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами, обеспечить надлежащее функционирование водохозяйственных объектов и гарантировать безопасность населения от наводнений”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ в своем приветствии, обнародованном на его официальном сайте.

Он выразил убеждение, что профессионализм, добросовестный труд, активное освоение передового мирового опыта работников водного хозяйства и в дальнейшем будут содействовать устойчивому социально-экономическому развитию страны и улучшению качества жизни соотечественников.

* * * День работников водного хозяйства отмечается в Украине ежегодно в первое воскресенье июня.