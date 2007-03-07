Герман тянет одеяло на себя?

В Партии регионов усиливается внутрипартийная конкурентная борьба, целью которой является избавление от перспективных конкурентов «путем преждевременной засветки», считает политолог Валерий КУЧЕРУК.

Как сказал он кореспонденту УНИАН, «заявление Анны ГЕРМАН о том, что рупором фракции Партии регионов должен стать ближайший соратник Виктора ЯНУКОВИЧА Антон ПРИГОДСКИЙ, можно расценивать не иначе как попытку на старте публичной политической карьеры избавиться от перспективного политика».

По словам В.КУЧЕРУКА, до недавнего времени А.ГЕРМАН самостоятельно выступала в роли одного из главных спикеров Партии регионов и ее фракции, однако сейчас, очевидно, происходит перегруппировка в партии, и на первые роли выходят до недавнего времени малозаметные политики, такие как Василий КИСЕЛЕВ.

«В то же время динамично усиливается влиятельность и популярность лидера фракции Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, уже давно вышедшей на следующий уровень влиятельности, в отличие от остальных членов фракции Партии регионов», - добавил он.

По мнению эксперта, А.ГЕРМАН, озвучив намерение заменить Р.БОГАТЫРЕВУ на А.ПРИГОДСКОГО, пытается преждевременно сжечь карьерные перспективы одного из наиболее перспективных политиков от Партии регионов, который до недавнего времени не вел публичный образ жизни.

«Антон ПРИГОДСКИЙ, без сомнения, один из наиболее влиятельных, но абсолютно «закрытых» политиков в партии. Однако в данном случае с высказыванием А.ГЕРМАН мы сталкиваемся с достаточно откровенной провокацией, целью которой будет консервирование ситуации, когда спикерами продолжают быть политики уровня А.ГЕРМАН. Подобная самостоятельность бывшего пресс-секретаря В.ЯНУКОВИЧА может привести к дестабилизации ситуации в недавно самой монолитной фракции парламента», - отметил В.КУЧЕРУК.