Томенко назвал грустной историей два «покушения» на Януковича за два дня

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что команда Президента Виктора ЯНУКОВИЧА “выставляет главу государства не в очень привлекательном свете, когда объясняет, что два дня подряд усиленные меры безопасности в городе связаны вроде бы с информацией о покушениях на него”.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил во время эфира на “5 канале”.

"Это грустная история. Это второе покушение за два дня. Или в стране какая-то ежедневная опасность для Президента, или окружение провоцирует Президента на такие заявления", - сказал вице-спикер.

Он заметил, что власть подобными заявлениями делает все, чтобы создалось впечатление, что в Украине живут террористы. "Какая-то страна террористов, которая не дает Президенту передвигаться, поскольку полгорода должно ждать, когда он проедет", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По мнению вице-спикера, создается впечатление, что окружение Президента "умышленно его подставляет", а с другой стороны - создает проблемы для всей столицы.

"Государство, в котором во время Помаранчевой революции никто никого не избил, теперь, оказывается, является государством, в котором ежедневно готовятся покушения на Президента", - добавил Н.ТОМЕНКО.