100 дней Януковича: Европе хватит выжидать

Янукович и группка людей, близких к Фирташу, Левочкину и др., реализуют план, цель которого - обеспечить корпоративные интересы основных спонсоров ПР и надолго гарантировать их власть... Что Европе делать с Украиной?.. В течение первых нескольких недель после победы Виктора Януковича на президентских выборах небольшой группе лиц, близкой к президенту и новому премьер-министру Николаю Азарову, очень быстро удалось захватить контроль над страной. Парламент при этом играет второстепенную роль. Оппозиция и свободные средства информации находятся под значительным давлением. Кроме того, новая власть решила проблему огромного дефицита государственного бюджета, ратифицировав соглашение о продлении срока пребывания российского Черноморского флота в Севастополе в обмен на более дешевый газ. Ряд новых соглашений на длительное время укрепил связи с Россией. Пока еще не понятно, будут ли внедрены крайне необходимые внутренние реформы.

Новая администрация быстро захватила контроль над страной

После победы Виктора Януковича на февральских президентских выборах в Украине внутренняя и внешняя политика его новой администрации казалась довольно невыразительной. Но теперь, через 100 дней после его прихода к власти, стало вполне понятно, насколько быстро и уверенно только за несколько недель Янукович и небольшая группа его доверенных лиц изменили внутреннюю и внешнюю политику Украины.

После инаугурации президента 25 февраля Янукович и Партия регионов сначала сконцентрировали свое внимание на увольнении Юлии Тимошенко и формировании нового коалиционного большинства. Юлия Тимошенко была отправлена в отставку 3 марта благодаря успешному вотуму недоверия, проголосованному большинством в составе Партии регионов, Блока Литвина, Коммунистической партии и нескольких членов других фракций в Верховной Раде. Формирование нового коалиционного правительства во главе с премьер-министром Николаем Азаровым базировалось на новом законе, который позволял присоединяться к коалиции не только фракциям, но и отдельным депутатам парламента. Большинство украинских и иностранных экспертов заявили, что такие изменения регламента Верховной Рады и, как следствие, формирование правящей коалиции, являются неконституционными и не отвечают самой логике пропорционального представительства. Но, невзирая на мнение экспертов и невзирая на собственно предыдущее решение, 8 апреля Конституционный суд Украины принял решение в интересах нового большинства и формально легитимизировал коалицию и правительство.

Узаконивание правящей коалиции, в которую вошли «перебежчики» из других парламентских фракций, коренным образом изменило политический ландшафт Украины. Это помогло выйти из политического тупика. Согласно с действующим конституционным порядком Партии регионов пришлось бы формировать коалицию с блоком “Наша Украина” или Блоком Юлии Тимошенко и искать компромисс. В то же время коалиция с Блоком Литвина, коммунистами и перебежчиками из других фракций дает Януковичу возможность навязывать собственную политику безо всяких компромиссов.

Решение Конституционного суда также достаточно характерно, учитывая склонение судов, прокуратуры, администрации и даже университетов страны к Януковичу и Партии регионов, которая воспринимается как новая «партия власти». Только за несколько недель произошел ощутимый откат к старым авторитарным шаблонам времен Кучмы. Суды и государственные органы открыто принимают решения в соответствии с политикой новой власти. Генеральная прокуратура позволяет использовать себя для дискредитации оппозиции. Из нескольких университетов поступили сообщения о выставлении плохих оценок политически активным студентам, а также о возврате практики отчисления таких студентов.

Последние недели президент, правительство и парламентское большинство занимались назначениями. После формирования кабинета новая коалиция заменила людей фактически на всех руководящих должностях в министерствах, областных администрациях и других государственных органах. Кроме того, были закрыты почти все экспертные институты и комитеты, созданные президентом Ющенко, – такие, как Центр евроатлантической интеграции. Правительство любит называть себя командой «прагматичных профессионалов». Кабинет в основном состоит из важных спонсоров Партии регионов и их представителей, которые, похоже, ожидают отдачу от своих «инвестиций». Сам кабинет довольно большой – в нем 29 министров. Большинство его членов – это консерваторы из партии Януковича и их соратники, среди которых много знакомых лиц времен Кучмы.

Особенно неожиданным было назначение Сергея Тигипка, который был третьим на президентских выборах, вице-премьер-министром по экономическим вопросам. Во время президентских выборов он действовал самостоятельно, однако впоследствии связался с Партией регионов. Теперь его считают одним из кандидатов на должность премьер-министра и, возможно, даже преемником Николая Азарова как председателя партии.

Еще одной неожиданной тенденцией со времени прихода к власти Януковича стало уменьшение влияния когда-то доминирующей группы донецкого магната Рината Ахметова в Партии регионов. Победителем внутреннего противостояния стало газовое лобби прежнего руководителя “РосУкрЭнерго” Дмитрия Фирташа, главы президентской администрации Сергея Левочкина и министра энергетики Юрия Бойко. В целом, консервативное и более пророссийское крыло Партии регионов стало намного более сильным, а более прогрессивных, ориентированных на реформы и более проевропейских политиков Ахметова отстранили от важных решений.

Янукович лишает парламент полномочий

При новой политической конфигурации парламент также потерял свое значение. Весь мир облетели фотографии беспорядка, который творился во время пленарной сессии 27 мая, когда спикера забрасывали яйцами, а между депутатами происходили кулачные драки. Шумиху, поднятую оппозицией, выражал преимущественно гнев и отчаяние. В попытке помешать голосованию за соглашение о флоте над местами «перебежчиков» развернули огромный флаг Украины. Для того, чтобы ратифицировать соглашение о флоте и утвердить государственный бюджет, понадобилось лишь восемь минут. Не было никаких выступлений представителей правительства, никаких обсуждений или дебатов ни по этому международному соглашению ни по его значительных последствиям для долгосрочной геополитической ориентации страны, ни о государственном бюджете, который является традиционной привилегией парламента. Таким образом, президент Янукович и премьер-министр Азаров продемонстрировали роль, которую они отводят парламенту. Они четко сместили политический баланс в стране в интересах президента и ожидают от Верховной Рады, что та бездумно будет одобрять их политику.

Уже в феврале новое большинство в парламенте отменило местные выборы, запланированные на 30 мая 2010 года. Пока еще не была назначена новая дата выборов. Правящая коалиция обеспокоена тем, чтобы не дать оппозиционным партиям, в частности многочисленным новым партиям, платформу для действий, а также воспрепятствовать потерям в собственных рядах. В Киеве ходят разговоры, что местные выборы могут состояться в октябре 2010 года, но только после внесения изменений в закон о выборах. Сочетание пропорционального представительства и мажоритарной системы способствовало бы формированию большинства Партии регионов вместе с отдельными перебежчиками на местном и региональном уровнях.

Новая администрация оказывает давление на оппозицию и свободные средства информации

После президентских выборов украинская оппозиция казалась достаточно неблагоустроенной, разрозненной и, очевидно, потрясенной скоростью изменений. Протесты против конституционного переворота относительно формирования коалиции и против вполне неожиданного соглашения о флоте казалось дезорганизованными, раздробленными и бесцельными. Наверное, прежнему премьер-министру Юлии Тимошенко больше не хватает силы и харизмы, чтобы объединить оппозицию. Другие оппозиционные партии – Яценюка, Ющенко, Кириленко, Гриценко и других остаются рассорившимися и нескоординированными. Кроме того, силы оппозиции взорвало формирование коалиции при участии отдельных оппозиционных депутатов. В настоящее время коалиция, в состав которой сначала входило 226 депутатов, насчитывает в своих рядах 238 из 450 парламентариев.

12 мая Генеральная прокуратура возобновила уголовное дело против прежнего премьер-министра Юлии Тимошенко, которое датируется еще временами Кучмы и было закрыта в 2005 году. Кроме того, правительство наняло какую-то сомнительную американскую юридическую фирму для проведения «аудита» деятельности предшественников. В этой связи вице-премьер-министр Сивкович заявил, что представители «так называемой оппозиции» вскоре окажутся за решеткой. Хотя Тимошенко вряд ли действительно будет осуждена, весь этот процесс и связанная с ним риторика является четким сигналом для оппозиции. Со времени Оранжевой революции в Украине прекратились судебные процессы для расправы над политическими оппонентами.

В то же время в открытом письме журналисты телевизионных каналов 1+1 и СТБ пожаловались на цензуру и манипуляции процессом подготовки сюжетов. Со времени прихода к власти Януковича оппозиция почти не получала эфирного времени на украинском телевидении. Свободные и независимые новости вынуждены вернуться в печатные СМИ и Интернет, но они не могут охватить значительную часть украинского населения. Недавно «Репортеры без границ» и Международная ассоциация защиты свободы слова (IFEX) выразили обеспокоенность последними событиями в сфере средств информации в Украине. Еще во время президентской кампании Украина была образцом плюрализма средств информации и сбалансированных новостей.

Даже политические акции протеста, которые со времен Оранжевой революции происходили в Киеве чуть ли не ежедневно, сегодня сталкиваются со значительными ограничениями. Высказывание министра внутренних дел Могилева о том, что оппозиция «может протестовать на каком-либо большом поле за городом, где никто никому не мешает», является яркой демонстрацией понимания демократии и цинизма некоторых представителей новой власти.

Правительство попробовало стабилизировать государственный бюджет благодаря скидкам на газ и соглашению о флоте

Кроме быстрого увлечения власти, новый президент и премьер-министр с самого начала сконцентрировали свои усилия на стабилизации государственного бюджета и улучшении отношений с Российской Федерацией. Обе сферы тесно взаимосвязаны. Из-за огромного дефицита бюджета украинское правительство, в конечном итоге, оказалось прижатым к стенке и решило, что единственными возможным выходом из этой ситуации может стать скидка на российский газ. Единственное, что они могли предложить в обмен на это, было продление срока пребывания российского Черноморского флота в Крыму. С одной стороны, это не влечет за собой дополнительных расходов для украинской стороны, а с другой – нагрузка на бюджет сразу уменьшается. 21 апреля Янукович и президент России Медведев встретились в Харькове (Восточная Украина), где они подписали дополнительное соглашение о скидке на российский газ в размере 30%, максимум 100 долларов за 1000 кубометров. Они также договорились о продлении срока пребывания Черноморского флота в Севастополе еще на 25 лет после 2017-го, с возможностью продолжения еще на 5 лет (после 2042-го). Государственный бюджет, утвержденный парламентом в день ратификации этого соглашения, уже включал эту скидку и предусматривал дефицит в 5,3%. Это дает возможность допустить, насколько глубоким был бы дефицит бюджета без скидки на цену газа.

Ряд новых соглашений привязывает Украину к России надолго Дополнение к газовому соглашению и новое соглашение о флоте стали лишь началом в целом ряду украинско-российских договоренностей. В центре многочисленных переговоров между Азаровым и Путиным и между Януковичем и Медведевым в последние недели также было возможное сотрудничество в сфере ядерной энергетики и авиастроения. Кроме того, российская сторона выдвинула неожиданное предложение о полном слиянии украинской государственной компании «Нафтогаз» с российским Газпромом. Переговоры относительно этой договоренности пока еще не завершились. Между тем во время своего официального визита в Киев 17 мая президент Медведев договорился о демаркации общей границы, сотрудничестве относительно спутниковой системы ГЛОНАСС, а также об образовательном и культурном обмене. Янукович и его российский коллега сделали невыразительные заявления относительно европейской системы безопасности, роли морской базы в Севастополе и возможных путей урегулирования конфликта в Приднестровье.

Некоторые договоренности, такие, как демаркация украинско-российской границы, назрели уже давно, они помогли наконец решить некоторые из давних проблем в двусторонних отношениях. Однако в этих договоренностях, прежде всего в энергетической сфере, содержится существенная асимметрия. Украинская сторона надеется извлечь краткосрочные выгоды от своих уступок для разгрузки бюджета и обеспечения корпоративных интересов компаний, тесно связанных с текущей администрацией. Ценой за это, однако, являются долгосрочные политические и экономические связи и зависимость. Российская же сторона воспользовалась моментом, чтобы навязать дальнейшие договоренности и ограничить пространство для независимых маневров Украины в энергетическом секторе и других стратегических сферах.

Таким образом, без парламентского и общественного обсуждения эти соглашения рискуют стать объектом дальнейших избирательных кампаний и новых внутренних политических противостояний. Ввиду полного отсутствия компромисса и согласия, будущие правительства могут обжаловать эти договоренности. Кроме того, текущие события имеют серьезные последствия для раскола внутри украинского общества, связанного с сближением с Россией.

Непонятно, будут ли происходить необходимые реформы Заявленной целью президента Януковича и новой правящей коалиции является «стабильность и реформы». Через сто дней их пребывания при власти можно констатировать, что они по крайней мере твердо придерживаются курса стабилизации собственной власти. Однако состоятся ли после внутриполитических изменений и примирения с Россией настоящие реформы, пока неизвестно. Состав правительства говорит скорее о консервативном и административном курсе. Необычайно большой кабинет очень неоднороден. Только за экономические вопросы, например, отвечают три министра с очень разными политическими позициями: вице-премьер-министр Клюев, вице-премьер-министр Тигипко и министр экономики Цушко. Как следствие, существует высокая вероятность того, что в случае конкретного плана реформ внутри правительства и между разными группами в Партии регионов будут происходить конфликты.

Газовое лобби, которое сейчас имеет значительное влияние в Украине и внутри Партии регионов, тесно связано с компаниями, которые наживаются на искривлениях рынка, манипуляциях правительства, своем монопольном положении и административном ресурсе. При премьере Азарове раздел скрытых субсидий и государственных контрактов, скорее всего, будет оставаться инструментом укрепления или ослабления определенных групп интересов. Новое газовое соглашение ослабило стимулы для реформ. В целом нет убедительных свидетельств того, что в ближайшее время будут внедрены уже давно назревшие реформы пенсионной системы, здравоохранения и внутреннего энергетического рынка. Они становятся еще менее вероятными в свете местных выборов, запланированных на октябрь. Партия регионов остается верной идее увеличения социальных расходов, пенсий и минимальных зарплат как центрального пункта своей политической повестки дня.

Тандем Януковича – Азарова представляет авторитарный, типичный постсоветский административный стиль управления. Управление Азарова всегда рассматривалось в Украине как переходная модель для более ориентированных на реформы правительств. Однако очень сомнительно, что позже они откажутся от заявленного курса. Ведь с балансированием между возобновлением управляемости, с одной стороны, и соскальзыванием к авторитаризму, с другой, справиться очень тяжело.

Что делать с Украиной?

После президентских выборов, независимо от их результата, стоило ожидать как более жесткой риторики во внутренней политике, так и договоренностей относительно газа и флота в рамках сближения с Россией. Однако скорость и масштабы внутренних и внешних изменений стали полной неожиданностью. Похоже, что Янукович и небольшая группка людей, близких к Фирташу, Левочкину и других, быстро и решительно реализуют план, который имеет целью обеспечить корпоративные интересы основных спонсоров Партии регионов и на длительное время гарантировать их власть в Украине. Хорошо организованной и дисциплинированной Партии регионов противостоит раздробленная и дезорганизовавшая оппозиция, потому как во внутренней, так и внешней политике ПР почти не сталкивается с сопротивлением.

Соглашения с Россией также смутили и западных партнеров Украины. Ни одна из этих договоренностей не обсуждалась с европейскими партнерами, даже не сообщалось о них. Пока еще от Европейского Союза не было никакой реакции на внутренние и внешние смены в курсе Украины. Для Украины следующим логичным шагом после визита Медведева в Киев и ратификации соглашения с Россией было бы попробовать получить политические и экономические выгоды со стороны Европы. Европейский Союз должен решить, хочет ли он принимать участие в этой «последовательной», многовекторной внешней политике Украины.

Международный валютный фонд остается важнейшим инструментом влияния для западных партнеров Украины. Невзирая на скидку на цену газа, из-за недостаточных реформ и амбициозных социальных обещаний Украина и в дальнейшем будет зависеть от международных ссуд. Как и предыдущие правительства Украины, нынешний кабинет, вероятно, попробует сыграть на непоследовательности МВФ и получить ссуды без широкомасштабных реформ. До настоящего времени МВФ колеблется относительно продолжения своей программы для Украины, заявляя, что пока еще правительство не проявило серьезных намерений проводить реформы.

Через 100 дней после смены власти в Украине наступил благоприятный момент для Европейского Союза, Германии и ее внешней политики отказаться от своего выжидательного подхода в отношении Украины и перейти к более активной политической стратегии. Пока что Европейский Союз просто наблюдал за быстрыми внутренне- и внешнеполитическими изменениями в Украине на протяжении первых 100 дней. Создается впечатление, что, с одной стороны, ЕС готовы отречься от демократических стандартов в Украине, которые он восхвалял еще несколько месяцев тому назад, в интересах мнимой внутриполитической стабильности; а с другой – он молча наблюдает за тем, как у него из рук вырывают влияние в его восточном соседстве.

Нико Ланге, Фонд Конрада Аденауера