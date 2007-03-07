Виктор Пинзеник в четвертый раз стал отцом

Экс-министр финансов Виктор Пинзенык 7 марта в четвертый раз стал отцом.

Вес мальчика, который появился на свет в одном из роддомов Киева, - 3 779 грамм, рост – 53 см.

Ребенок и мама, Мария Пинзенык, чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба партии "Реформы и порядок".

По словам пресс-секретаря, у Виктора Пинзеныка уже есть две взрослых дочери и сын.

Как назвать малыша, семья еще не решила.

Украинская правда