Виктор Пинзеник в четвертый раз стал отцом
12:59, 07 марта 2007Политика
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Ребенок и мама чувствуют себя хорошо
Экс-министр финансов Виктор Пинзенык 7 марта в четвертый раз стал отцом.
Вес мальчика, который появился на свет в одном из роддомов Киева, - 3 779 грамм, рост – 53 см.
Ребенок и мама, Мария Пинзенык, чувствуют себя хорошо, сообщает пресс-служба партии "Реформы и порядок".
По словам пресс-секретаря, у Виктора Пинзеныка уже есть две взрослых дочери и сын.
Как назвать малыша, семья еще не решила.
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