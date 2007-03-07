Качиньский встретил Ющенко на крыльце

В польском городе Плоцк состоялась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНЬСКИМ.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Л.КАЧИНЬСКИЙ встретил В.ЮЩЕНКО на крыльце городской Ратуши, после чего военный оркестр исполнил гимны обеих стран. Лидеры государств обошли строй воинов Почетного караула.

После церемонии началась встреча глав государств.

С украинской стороны участие в официальной церемонии приняли исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Виталий ГАЙДУК, вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Александр МОЦЫК, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ, заместитель председателя правления ОАО «Укртранснафта» Игорь ГОРОБЕЦ.

Запланировано, что по окончании встречи главы государств ознакомятся с проектом нефтепровода «Одесса-Броды-Плоцк».