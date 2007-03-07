Янукович все ждал, когда взыграет совесть

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что до 1 апреля необходимо разрешить ситуацию с задолженностью перед Пенсионным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе заседания Кабинета министров.

«Я просил бы март посвятить погашению долгов в Пенсионный фонд. И до 1 апреля, чтобы мы это забыли, об этом явлении по каждому предприятию», - сказал премьер.

Задолженность перед Пенсионным фондом В.ЯНУКОВИЧ назвал «позорным явлением» и, обращаясь к первому вице-премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, попросил его подключить к решению данного вопроса налоговую и всех ответственных за финансовое состояние в отраслях.

«Я некоторое время смотрел на этот вопрос… У меня была такая надежда, что когда-то заиграет совесть наших руководителей предприятий разных форм собственности. Я вижу, что, к сожалению, такого нет движения вперед», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 января т.г. задолженность по уплате взносов в Пенсионный фонд составляет около 1,5 млрд. грн., что на 20% больше долга на 1 января 2006 года.

В.ЯНУКОВИЧ взял под личный контроль вопрос по уплате взносов в Пенсионный фонд.