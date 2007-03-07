Мороз предлагает всем сушить весла

Председатель Верховной Рады Украине Александр МОРОЗ считает, что из желания некоторых политиков досрочных выборов, импичмента Президента и изменений в Конституцию ничего не выйдет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил во время «круглого» стола «Конституционный процесс в Украине: диалог власти и общества».

Председатель ВР считает, что «это абсолютно абсурдные неконструктивные предложения, которые ничего не дают». При этом он отметил, что «ничего по этому поводу не выйдет». По словам А.МОРОЗА, и разговоры о референдуме по Конституции, и о досрочных парламентских и президентских выборах, а также об импичменте Президента - «это все абсурдные вещи, которые не будут осуществляться».

В то же время А.МОРОЗ подчеркнул, что некоторые политические силы искусственно используют определенные нюансы в конституционном праве, чтобы отстоять свои интересы.

По его убеждению, на сегодняшний день между институтами власти есть взаимопонимание.

При этом А.МОРОЗ выразил мнение, что отношения между «институтами законодательной, исполнительной и президентской власти лучше, чем были раньше». По его словам, примером этого являются результаты предыдущей сессии парламента, во время которой было принято 138 законов, из которых 108 приняты конституционным большинством. По мнению А.МОРОЗА, это яркий пример того, как должны сотрудничать ветви власти.

Кроме того, он подчеркнул, что все, что происходит сегодня в Украине, не выходит за рамки Конституции, кроме только некоторых положений закона о Кабинете Министров Украины, которые можно «элементарно» подправить.

А.МОРОЗ считает, что сегодня в Украине происходит «приведение в соответствие, а не отбирание полномочий». По его словам, речь идет о приведении в соответствие с Конституцией полномочий ветвей власти, а не отбиранием полномочий у Президента Украины.