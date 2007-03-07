Януковича не устраивает европейский вариант, ему надо больше

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил экономическому блоку правительства во главе с первым вице-премьер-министром, министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ подготовить к концу марта проведение общественных слушаний по обсуждению Стратегии развития государства до на период до 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение В.ЯНУКОВИЧ дал сегодня во время заседания правительства.

«Мы заканчиваем работу по подготовке Стратегии развития государства до 2011 года. Министерство финансов и весь экономический блок должны включиться в эту работу и отработать систему общественных слушаний с привлечением депутатского корпуса», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр также поручил экономическому блоку правительства привлечь к обсуждению Стратегии общественные организации, политические партии и международных консультантов. По его мнению, наибольший интерес представляют специалисты из Финляндии, Сингапура, Австрии и стран Европы.

В.ЯНУКОВИЧ также предложил ориентироваться на те страны, динамика развития которых обеспечена за счет реформ и выбора приоритетности реформ. «Такие страны развиваются более успешно. Нас не устраивает европейский рост экономики на уровне 3%, нам нужно иметь не менее 7-8% роста – тогда мы сможем повышать стандарты жизни и достичь их мирового уровня», - считает глава правительства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, Стратегия развития государства до 2011 года является важным шагом – «шагом в будущее». «Мы должны привлечь всех, кто готов стать рядом и идти по пути стабильного и поступательного развития Украины», - подчеркнул он.