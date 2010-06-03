Тимошенко: Янукович подчиняет себе судебную ветвь власти

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что из-за введения законодательных инициатив Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по реформированию судебной системы Верховный Суд Украины может превратиться в центр обобщения судебной практики.

Как сообщается на сайтеЮ.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила сегодня на встрече с представителями оппозиционных партий и движений Днепропетровской области.

"По сути, этим законом ликвидируется Верховный Суд как судебная инстанция. После принятия этого закона можно констатировать: Верховный Суд Украины ликвидирован", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она обратила внимание на тот факт, что, согласно предложениям В.ЯНУКОВИЧА, предусматривается создание высших специализированных судов, по предоставлению которых Верховный Суд Украины сможет открывать судебное производство. "И даже если там остается минимальная возможность для рассмотрения дел в системе исключительного производства, то это будет делаться только по представлению высших специализированных судов", - объяснила она.

"Таким образом, Верховный Суд превращается в такой эфемерный методологический центр, где будет обобщаться судебная практика, и будет потом эта судебная практика распространяться по всей стране, то есть станет теоретическим центром судебной системы, а не реальным органом, который может восстанавливать справедливость", - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, передача кассационных прав высшим специализированным судам и создание Высшего Суда по гражданским и уголовным делам противоречит Конституции Украины. "Таким образом, высшие специализированные суды подводят под Высший совет юстиции, то есть назначать председателей высших специализированных судов будет Высший совет юстиции. По сути, пошел процесс полной зависимости этой судебной ветви власти персонально от Президента", - резюмировала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также считает, что законопроект о реформировании судебной системы направлен на то, чтобы предоставить Высшему совету юстиции право контролировать судебную ветвь власти.

"Полностью ликвидируется независимость судебной ветви власти, полностью, на корню. Как она ликвидируется? Замыкаются все процессы на Высший совет юстиции", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО

По ее словам, согласно законопроекту, Высший совет юстиции "будет делать все", в частности, будет иметь возможность "вытребовать себе дела, которые находятся в производстве".

"В какой стране можно вытребовать дело, которое находится в производстве, в несудебную инстанцию и, таким образом, приостанавливать и на судей налагать дисциплинарную ответственность?", - спросила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Второе, что может Высший совет юстиции: он может рассматривать дисциплинарные дела по каждому судье, включая всех судей без исключения, причем без каких-либо четких критериев, за что налагается дисциплинарная ответственность и за что даются рекомендации об освобождении судьи от должности на Высшем совете юстиции", - отметила она, подчеркнув: "Все это будет носить субъективный характер".

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что Высший совет юстиции, таким образом, превратится в карательный орган. "По словам нового руководителя Высшего совета юстиции, он сказал, что минимум 300 судей в ближайшее время будут переданы в Верховную Раду с предложением об освобождении от должности", - сказала она, уточнив, что речь идет о судьях, которые на протяжении последних пяти лет принимали неугодные Партии регионов решения, в том числе политические и бизнесовые. "Будут этих судей, по сути дела, линчевать", - предупредила она.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что на ВСЮ возложены эти функции, потому что "члены Высшего совета юстиции избираются и назначаются на семь лет, и две трети Высшего совета юстиции сегодня – это полностью люди, которые либо назначены Президентом, либо прямо зависят от Президента, либо находятся в системе его прямого влияния".

Как сообщалось, в Верховной Раде 31 мая 2010 года был зарегистрирован законопроект о судоустройстве и статусе судей, поданный Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Законопроект предусматривает создание Высшего суда по гражданским и уголовным дел как кассационной инстанции.

Кроме того, документом предлагается создание еще одного высшего специализированного суда, который рассматривал бы гражданские и уголовные дела как кассационная инстанция. При этом за Верховным Судом закрепляются лишь полномочия по обеспечению единства судебной практики.