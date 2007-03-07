Анна Герман нашла спикера для Партии регионов

Во фракции Партии регионов пока нет официального спикера, заявила народный депутат от фракции регионалов Анна Герман.

"Пока у нас нет официального спикера, многие наши депутаты высказывают свою позицию. Поэтому и возникает столько мнений - более или менее радикальных", - сказала Герман в интервью Известиям в Украине.

При этом она отметила, что в Партии регионов есть несколько человек, которые озвучивают позицию фракции. Прежде всего, по словам Герман, это Раиса Богатырева.

"Если бы такого спикера выбирала я, то им был бы Антон Пригодский, именно он очень подходит для этой роли. Но, к сожалению, не я определяю эти нюансы, подождем проведения политсовета или съезда партии", - отметила Герман.

Корреспондент