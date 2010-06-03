Яценюк предлагает избавиться от 150 нардепов

Лидер «Фронта перемен», народный депутат Арсений ЯЦЕНЮК предлагает сократить количество депутатов всех уровней советов с 230 до 115 тыс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», об этом он заявил во время презентации «100 дней оппозиции» Правительства перемен.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, каждый депутат в Украине должен обслуживать интересы большего количества граждан.

«В Украине на одного депутата приходится 200 избирателей, в то время как в соседней Польше – 400», - отметил политик.

Кроме этого, А.ЯЦЕНЮК предлагает сократить количественный состав Верховной Рады до 300 депутатов. «Выборы 2012 года должны пройти именно на этой основе», - подчеркнул лидер «Фронта перемен». Он также отметил, что следующие выборы должны пройти на качественно новой основе - по открытым спискам.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что в Украине нужно ввести механизм отзыва депутатов, если они не справляются с выполнением своих функций.

Политик также выступает за отмену всех депутатских льгот. “Об этом идет речь не один год. Кстати, это было одним из программных пунктов Партии регионов», - напомнил он.

Относительно других задач в сфере внутренней политики лидер «Фронта перемен» отметил то, что оппозиция будет добиваться формирования конституционной коалиции в парламенте на основе фракций, а не «мертвых душ», а также установления даты местных выборов в соответствии с Конституцией.

Еще одной неотложной задачей в политической сфере является противодействие коррупции, заявил А.ЯЦЕНЮК. «Все назначения сегодня осуществляются по принципу политической целесообразности. Если мертвая душа перешла в коалицию, то она сразу становится живой в органах государственной власти, - отметил политик. – Сегодня именно это является основой политической коррупции в стране».