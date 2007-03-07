Черновецкий доведет закон Тимошенко до абсурда

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ хочет на примере своего блока продемонстрировать “абсурдность” закона об императивном мандате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил журналистам.

В частности, отвечая на вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Блока Черновецкого Виктора ГРИНЮКА с помощью закона об императивном мандате, который сам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ называет “неконституционным”, киевский мэр заявил: “Я хочу довести закон, реализацию закона, который инициировала ТИМОШЕНКО с целью расправы над свободными людьми из ее фракции, до абсурда. Больше ничего”.

Он также добавил, что “не только ГРИНЮКА, разных исключили депутатов”. При этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, “Конституция все-таки в Украине должна восторжествовать”.

Как сообщал УНИАН, вчера Печерский районный суд рассмотрев исковое заявление депутата Киевсовета от Блока Леонида Черновецкого Виктора ГРИНЮКА, запретил совершать ряд действий политическим партиям, избирательным блокам политических партий, Центральной избирательной комиссии и территориальным избирательным комиссиям относительно отзыва и досрочного прекращения полномочий депутатов местных советов на основе закона об императивном мандате. В связи с этим ЦИК приняла протокольное решение обратиться в Печерский районный суд с просьбой разъяснить порядок выполнения Центральной избирательной комиссией этого постановления.