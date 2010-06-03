В Госдепартаменте США обеспокоены действиями СБУ

Госдепаратмент США обсудил с временным поверенным Украины в США вопросы, связанные со свободой слова и собраний в Украине, говорится в заявлении пресс-секретаря американского дипломатического ведомства.

«Сегодня Госдеп поднял вопросы, имеющие отношение к свободе слова и собраний в Украине, включая сообщения о недавних контактах между представителями органов безопасности и ректором Украинского католического университета во Львове» - говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США.

Госдепартамент выразил озабоченность действиями, которые могут трактоваться как ограничивающие основополагающие свободы.

«Мы приветствуем предложение руководителя госбезопасности Украины встретиться с ректором университета», - отмечается в сообщении.

«Украинцы должны гордиться демократическим прогрессом, и мы надеемся, что движение по пути прогресса будет продолжено» - говорится в заявлении Госдепа США.