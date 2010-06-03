Пресс-конференция «100 дней Януковича»

В пятницу, 4 июня, в 10.30 в информационном агентстве УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «100 дней Януковича».

В ходе пресс-конференции будут презентованы результаты социологического исследования «100 дней Президента. Итоги», проведенного Институтом Горшенина с 24 мая по 3 июня 2010 года.

На пресс-конференцию вынесены следующие вопросы:

- начало президентства Виктора Януковича – управляемая демократия или шаг к тоталитаризму?

- оценка украинцами первых 100 дней деятельности президента Януковича

- как изменилось отношение украинцев к новому президенту за это время?

- какие проблемы страны, по мнению граждан, должны решаться властью в первую очередь?

- поддерживает ли общество идею проведения местных выборов осенью этого года?

- кому нужна оппозиция в Украине?

- как изменились рейтинги основных политиков и политических партий Украины за 100 дней президентства Януковича?

В пресс-конференции примут участие: директор Института Горшенина Владимир Фесенко,

эксперт Института Горшенина в сфере социального проектирования Марина Ткаченко.