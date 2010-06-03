Оппозиции запретили портить Януковичу «праздник»

Окружной административный суд Киева запретил акции оппозиции 3 июня возле дворца "Украина".

Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

"Суд мотивировал свое решение "интересами национальной безопасности" и сослался на то, "что организаторы акции обратились с заявкой о проведении накануне, 2 июня, что сделало невозможным надлежащую организацию проведения этих акций", - говорится в сообщении.

Как известно, в четверг в 16:00 президент Виктор Янукович произнесет послание к украинскому народу.

Украинская правда