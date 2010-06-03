Оппозиции запретили портить Януковичу «праздник»
08:10, 03 июня 2010Политика
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Президент произнесет послание
Окружной административный суд Киева запретил акции оппозиции 3 июня возле дворца "Украина".
Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода".
"Суд мотивировал свое решение "интересами национальной безопасности" и сослался на то, "что организаторы акции обратились с заявкой о проведении накануне, 2 июня, что сделало невозможным надлежащую организацию проведения этих акций", - говорится в сообщении.
Как известно, в четверг в 16:00 президент Виктор Янукович произнесет послание к украинскому народу.
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