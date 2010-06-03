Чалый: курс Януковича раскалывает страну

Законопроект Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о принципах внутренней и внешней политики не снимает разногласий в украинском обществе и продолжает раскалывать страну.

Об этом заявил координатор направления «Европейский выбор» Правительства перемен, который создан политической партией «Фронт перемен», Валерий ЧАЛЫЙ.

«Этот законопроект не снимает разногласий между Западом и Востоком Украины, а наоборот - создает проблемы», - подчеркнул эксперт, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”.

Кроме того, убежден В.ЧАЛЫЙ, документ выглядит больше декларативным и непригодным к прямому воплощению.

Эксперт подчеркнул, что Украина сегодня де-факто является внеблоковой, и на этот статус никто не посягает. Но юридическое закрепление внеблокового статуса, которого хочет Президент В.ЯНУКОВИЧ, «сужает внешнеполитический маневр Украины в будущем», подчеркнул он.

По словам В.ЧАЛОГО, на нынешнем этапе развития нашего государства было бы целесообразнее ввести мораторий на ревизию внешнеполитического курса и изменение государственной языковой политики на 5 лет - до 15 марта 2015 года, как это предложил в своем законопроекте лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.

«Я соглашаюсь с Арсением ЯЦЕНЮКОМ в том, что такие вопросы должны решаться исключительно на всеукраинском референдуме. Тогда такие решения стали бы легитимными», - подчеркнул В.ЧАЛЫЙ, добавив, что пока власть в этом направлении «вкладывает свои тактические политические цели в стратегическую перспективу государства».