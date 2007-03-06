Главный коммунист Крыма обозвал Ющенко импотентом

Народный депутат Украины, глава крымских коммунистов Леонид Грач считает, что Соединенные Штаты Америки делают ставку на лидера БЮТ Юлию Тимошенко, чтобы… контролировать энергоресурсы планеты.

Как сообщили в пресс-службе Грача, об этом он заявил в комментарии изданию «Русская линия». Комментируя визит Тимошенко в США, Грач отметил, что руководство США уже давно пытается реализовать «план единоличного правления миром». «Для выполнения этой задачи ему необходим жесткий контроль над энергоресурсами планеты. Сегодня они хотят добраться до нефтегазовых месторождений в Сибири. Антироссийские выступления Ющенко, Саакашвили и прибалтийских лидеров являются в этом смысле звеньями одной цепи. Эти страны я называю лишайным поясом вокруг России», - сказал Грач.

По мнению главного коммуниста Крыма, американцам необходима «плеяда сильных лидеров, которая могла бы вырвать Украину из сферы влияния России». «Одного Ющенко для этого уже недостаточно, сегодня он уже выступает в роли «политического импотента». В то же время, Юлия Тимошенко не только вздорный человек, готовый на любые политические альянсы, она готова верой и правдой служить американским интересам на Украине, лишь бы быть стать лидером обновленной пятой колонной возникшей на восточнославянском направлении. Именно от нее и следует ожидать нового всплеска антироссийской политики», - заключил Грач.

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