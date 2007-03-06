Тимошенко: о конкуренции не может идти речь

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что сегодня не может идти речь о конкуренции между БЮТ и «Нашей Украиной» во время досрочных выборов в Верховную Раду в случае их проведения.

Об этом она заявила сегодня на брифинге после подписания соглашений о сотрудничестве между региональными организациями «Нашей Украины» и БЮТ. Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что выборы состоятся «в системе мирного проведения, в системе отсутствия конкуренции» между этими двумя политическими силами.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что была достигнута договоренность, что обе политические силы будут привлекать в свои ряды те патриотические силы, которые не будут иметь возможности преодолеть 3-процентный барьер. «Мы будем идти двумя командами. Так демократические силы смогут взять больше голосов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что объединение БЮТ и «Нашей Украины» свидетельствует о том, что обе политические силы готовы к продолжению борьбы, но с выводами о тех ошибках, которые были сделаны».