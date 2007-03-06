Балога и Тимошенко проведут глубокий аудит

Региональные организации «Нашей Украины» и Блока Юлии Тимошенко подписали соглашения о сотрудничестве.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание соглашений между руководителями региональных партийных организаций и фракций в местных и областных советах блока «Наша Украина» и БЮТ состоялось в Пуще-Водице под Киевом.

Как отметила во время брифинга лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, подписание соответствующих соглашений является началом процесса аннулирования всех «ранее неестественно созданных коалиций». Кроме того, по ее словам, в подписанных сегодня соглашениях четко прописаны первоочередные действия БЮТ и «Нашей Украины» в тех советах, где эти две политические силы имеют большинство.

В частности, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, БЮТ и «Наша Украина» намерены прекратить функционирование коррупционных схем продажи земли. «Там, где есть большинство, мы сможем навести порядок и продавать землю исключительно на аукционах», - сказала она.

Кроме того, по словам лидера БЮТ, ее политическая сила и «Наша Украина» собираются на местных уровнях провести глубокий аудит тарифов на жилищно-коммунальные услуги. «Мы будем давать результат уже сейчас», - сказала она.

Со своей стороны председатель Совета партии «Наша Украина» Виктор БАЛОГА отметил, что обе политические силы намерены обратиться к другим демократическим силам, в частности, к Блоку Виталия Кличко и Украинской народной партии с тем, чтобы они на местном уровне также присоединились к подписанию соответствующих соглашений. «Мы будем их просить, чтобы они подписали с нами соглашения», - сказал В.БАЛОГА.