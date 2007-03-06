Тимошенко сравнила себя с профессором, а Януковича - с Шариковым

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО исключает возможность проведения переговоров и достижения договоренностей по каким-либо вопросам с провластной коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время подписания региональными организациями «Нашей Украины» и БЮТ соглашений о сотрудничестве.

Она отметила, что демократические силы могли бы вести переговоры с провластной коалицией, но «это было бы большой ошибкой».

«Вести переговоры с ЯНУКОВИЧЕМ это то же, если бы профессор Преображенский вел переговоры с Шариковым – своим подчиненным. Я не понимаю, зачем это делать», - сказала лидер БЮТ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что проведение таких переговоров означало бы «введение общества в заблуждение».