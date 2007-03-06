Ющенко придумал тест для чиновников

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Украина пока еще не готова к качественному трансграничному сотрудничеству. Об этом глава государства заявил на рабочем совещании по проблемам трансграничного сотрудничества Украины, которое состоялось в Черновицкой областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО определил несколько пунктов, которые нужно воплотить в жизнь для качественного европейского сотрудничества. Первое, по словам Президента, нужно глубже интегрироваться, поскольку сейчас существует 6 проектов трансграничного сотрудничества Украины, 4 из которых касаются границы Украины со странами ЕС.

Вторым пунктом Президент назвал необходимость углублять отношения конкретных областей с соответствующими пограничными партнерами. «Мы не имеем конкретного представления о соседях, мы составили о них только пустой портрет, и не знаем их интересов к нам», - сказал он.

Следующим пунктом В.ЮЩЕНКО назвал решение проблемы привлечения инвестиций в государство. «Привлечение инвестиций в страну должно стать тестом для государственного чиновника», - отметил Президент. «Если мы будем брать из бюджета деньги на развитие страны, то мы будем обделять бедных. Деньги на развитие должны идти за счет значительных иностранных инвестиций», - добавил он.

Четвертым пунктом В.ЮЩЕНКО считает проблемы инфраструктуры. По его мнению, украинская власть должна стать «лакеем для внедрения новых идей, и говорить своим партнерам, что мы имеем то-то, и то-то. То есть подсказывать им», - сказал глава государства.

По его словам, нужно создать соответствующую инвестиционную площадку для того, чтобы инвестор избрал именно Украину, поскольку «деньги интернациональны». По данным В.ЮЩЕНКО, еще год назад на одного украинца приходилось 350 долларов иностранных инвестиций, и за последний год этот показатель почти удвоился.

Пятым вопросом Президент назвал налаживание сотрудничества пограничников и таможенников. «Чтобы они не мешали друг другу, а были партнерами», - добавил В.ЮЩЕНКО. По его словам, следует сделать определенные шаги по организации переходов на границе, поскольку существующее количество таможенных переходов у Украины ненормально, и это значительно активизирует контрабанду. «Электронный таможенный контроль должен стать честью для таможенника», - отметил Президент.

По мнению В.ЮЩЕНКО, нужно убрать с таможни бюрократов и значительно унифицировать процедуру на границе в этой сфере. В частности, создать общий таможенный контроль со странами ЕС.

Следующей, шестой проблемой в сфере трансграничного сотрудничества глава государства назвал налогообложение и сертификацию на границе. «Мы имеем 16 тысяч сертификатов – больше, чем в странах ЕС», - отметил он.

И последним, седьмым пунктом Президент назвал проблемы визового режима. По его словам Шенгенская зона непрестанно приближается к границам с Украиной, и благодаря тому, что Украина упразднила визовый режим для стран ЕС, в 2,6 раза увеличился поток граждан этих стран к нам.

По мнению Президента, “мы должны в целом упростить процедуру получения визы и сделать возможным получение долгосрочной визы в страну ЕС для своих граждан»

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО находится с рабочей поездкой в Черновицкой области.

Ориентировочно в 17-ть часов планируется пресс-конференция В.ЮЩЕНКО в Черновцах.

Во второй половине дня Президент планирует отбыть во Львовкую область.