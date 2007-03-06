Кириленко без остановки уговаривает Ющенко

В партии есть полное согласие с тем, что ее может возглавить Президент Виктор Ющенко. Такое решение Президента было бы абсолютно приемлемым для партии и тех, кого выдвигают (на эту должность - ред.) областные организации. Об этом в интервью “Экономическим известиям» сказал лидер фракции “Наша Украина” Вячеслав Кириленко, отвечая на вопрос, будет ли он претендовать на должность главы партии. Кириленко также уточнил, что “этот вопрос будет решаться на съезде”.

На вопрос, будет ли он принимать участие в марше воли «Народной самообороны» Юрия Луценко, Кириленко ответил : “Безусловно”.

"Никто не может воспрепятствовать гражданину, который захочет поддержать этот марш, вне зависимости от партийной принадлежности. Думаю, марш будет достаточно массовым", - отметил лидер фракции “Наша Украина”.

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