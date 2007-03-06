Мороз занимается аутотренингом?

В Украине не будет «ни досрочных выборов парламента и Президента, ни референдума по внесению изменений в Конституцию». Об этом заявил председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Украине Траяном Лауренциу ХРИСТЕЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом А.МОРОЗ отметил, что ситуация в Украине является контролируемой.

По словам А.МОРОЗА, «парламент будет работать стабильно, коалиция сохранится». В то же время он сказал, что коалиция открыта для сотрудничества.

А.МОРОЗ также отметил, что экономические показатели свидетельствуют о правильности действий правящей коалиции.