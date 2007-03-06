Мороз знает, кто его слушал

Лидер фракции Соцпартии в Верховной Раде Иван Бокий утверждает, что от самих работников СБУ партии стало известно, что лидера социалистов Александра Мороза прослушивала летом прошлого года СБУ. Об этом депутат заявил в интервью еженедельнику "Столичные новости".

Бокий отметил, что СБУ "открещивается от этого всеми возможными способами", - распространила заявление, что это делали структуры, которые не имеют никакого отношения к СБУ.

"У нас есть полная информация о том, кто давал указание прослушивать Мороза, кто эти распоряжения передавал непосредственно исполнителям, известны исполнители, известны адреса, где это делалось, на какой аппаратуре и т.п", - заявил Бокий.

Он подчеркнул, что сам Мороз все эти данные сообщил следствию, включая имена, должности и т.п.".

По мнению Бокого, тогда "кто-то из государственных мужей хотел иметь полную информацию о настроениях украинских политиков".

Бокий также вновь заявил, что фракция не будет голосовать за кандидатуру Виктора Короля на пост главы СБУ, в том числе и потому, что "он имеет специфическое представление о законности".

Лидер фракции СПУ также отметил, что фракция заявила о намерении не голосовать "за любые решения, касающиеся СБУ: то ли это изменения к законам, то ли назначения - не имеет значения".

Напомним, исполняющий обязанности главы СБУ Валентин Наливайченко заявил в понедельник, что СБУ не получала никаких указаний о прослушивании разговоров Мороза.

Ukraine Daily