Янукович: если Ющенко будет мешать реформам, то...

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает нецелесообразным на данном этапе введение механизма избрания Президента парламентом. Об этом он заявил в интервью венгерской газете «Мадяр Немзет» сегодня во время визита в Венгрию.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что сейчас он не считает это целесообразным, “Ведь мы сейчас живем в таком переходном периоде, когда в духе новой Конституции мы сделали первые шаги на пути преобразования системы управления», - отметил он.

По словам премьера, на данном этапе возникает необходимость осмысления опыта для проведения модернизации государственного строя. При этом, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, при совершенствовании системы следует быть осторожными, а также остерегаться излишней политизации процесса.

В.ЯНУКОВИЧ также считает, что нецелесообразно резко разрушать сформированный на сегодня механизм сотрудничества между парламентом и правительством. «Подытоживая опыт, нужно совершенствовать систему, и Президенту особенно нужно было бы присоединиться к этому процессу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив при этом, что Президент имеет достаточно полномочий для претворения в жизнь реформ.

В то же время премьер отметил, что в случае, если позиция Президента не будет совпадать со стремлением правительства реформировать систему в стране, и если он будет препятствовать реформам, тогда «необходимо найти механизмы, которые бы это сделали невозможным». «Если же это не осуществится (поддержка Президентом реформирования страны - УНИАН), тогда нужно задуматься, как быть в дальнейшем», - добавил он.

Отвечая в этой связи на вопрос, может ли в этом контексте идти речь о проведении досрочных выборов, В.ЯНУКОВИЧ отметил: «все возможно. Однако я верю в победу здравого смысла и прагматизма, ведь Президент имеет достаточный опыт для понимания того, что ради успеха нам нужно совместно работать».

При этом премьер-министр не уточнил, о каких именно досрочных выборах идет речь – президентских или парламентских.