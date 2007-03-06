Третьякова может осчастливить только Ющенко

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Александр ТРЕТЬЯКОВ убежден, что в случае проведения досрочных выборов в Верховную Раду оппозиционные политические силы получат поддержку не менее 51% избирателей.

“Если смотреть на ситуацию реально, 51% будет за демократическими силами”, - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ в интервью “Главреду”. Обосновывая такую свою позицию, народный депутат отметил, что “когда есть оппонент, некогда заниматься дрязгами”. “А мы – демократы – не проигрывали ни одних выборов”, - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

Народный депутат также отметил, что публично выступает за союз между “Нашей Украиной” и БЮТ. “Когда Президент собрал депутатов-членов фракции, я выразил свое мнение – на сегодняшний момент мы не имеем другого пути, как объединиться и создавать демократическую оппозицию с БЮТ”, - сказал он. При этом депутат отметил, что избиратели, которые поддерживают эти две политические силы “хотят этого объединения, и личностные отношения не могут быть препятствием”.

Кроме того, А.ТРЕТЬЯКОВ выразил мнение, что для успеха “Нашей Украины” нужна консолидация внутри партийной команды. “Когда партия станет монолитной и начнет работать, не сомневаюсь в эффективности ее действий”, - отметил народный депутат. Он напомнил, что 31 марта состоится съезд “Нашей Украины”. “Партия будет готова к выборам, она будет полностью мобилизована. На сегодняшний день партия структурирована, и я буду счастлив, если Президент де-факто ее возглавит”, - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.