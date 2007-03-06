Лавринович призвал Ренату Вольвенд не пользоваться дезой

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ призывает содокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы Ханне СЕВЕРИНСЕН И Ренате ВОЛЬВЕНД использовать в своих оценках в отношении Украины только проверенную информацию. Об этом он сказал вчера во время встречи с содокладчиками ПАСЕ, которая состоялась в рамках их оценочного визита в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, во время встречи Р.ВОЛЬВЕНД, в частности, коснулась темы якобы невыполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека. Содокладчик ПАСЕ сослалась на информацию, полученную от члена постоянной парламентской делегации Украины при Парламентской ассамблее СЕ. Вместе с тем, Р.ВОЛЬВЕНД не смогла привести конкретных примеров невыполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека.

Министр юстиции ознакомил содокладчиков ПАСЕ со статистикой выполнения Украиной решений Евросуда. А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что Украина выполняет решения Европейского суда стопроцентно. В частности, государством была оплачена справедливая сатисфакция по 159 решениям в размере 2, 875 900 015 млн. грн. Кроме того, во исполнение решений Евросуда заявителям было выплачено 5, 562 589 047 млн. грн. по решениям национальных судов.

Министр юстиции также проинформировал содокладчиков ПАСЕ, что украинское правительство обеспечило наличие специального закона о выполнении решений Европейского суда, которым определен механизм выполнения решений Евросуда. С учетом этого закона, сообщил министр, внесены также соответствующие изменения в национальное законодательство относительно выполнения судебных решений.

В этом контексте А.ЛАВРИНОВИЧ выразил удивление возникновением вопроса о невыполнении Украиной решений Европейского суда. Министр отметил, что использование неточной и непроверенной информации „создает ненужные проблемы и недоразумения”.

Министр юстиции также выразил сожаление, что существует „практика, когда отдельные украинские политики пытаются использовать международные институты в качестве орудия во внутренних политических соревнованиях”.