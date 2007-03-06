Рыбачук предлагает краснеть и Ющенко, и Януковичу, и Морозу

Несогласованная внешняя политика ослабляет позиции Украины во время международных переговоров.

Об этом сегодня журналистам в Киеве сказал советник Президента Украины Олег РЫБАЧУК.

При этом он отметил, что внешняя политика зависит от различных факторов – «парламентского, президентского, правительственного».

«Такого еще мир не знал. Украина очень теряет от того, что у нас началось многоголосие во внешней политике», - сказал О.РЫБАЧУК.

По его убеждению, «ситуация с министром иностранных дел – ситуация, от которой нужно краснеть, независимо от того, какую ветвь власти ты представляешь».

При этом О.РЫБАЧУК отметил, что сейчас очень трудно вести переговоры, поскольку у каждого из партнеров Украины возникает вопрос – «и кто же у вас определяет внешнюю политику, является ли это позицией Президента, или премьера».

О.РЫБАЧУК отметил, что на эти вопросы очень трудно отвечать.

По мнению О.РЫБАЧУКА, несмотря на то, что звучат заявления Президента и премьера об общем виденье внешней политики, но в действительности нельзя это сказать наверняка.

По словам О.РЫБАЧУКА, есть много стран, которые советуют Украине не спешить с евроатлантической интеграцией.

«Нам говорят – вы не спешите, лет 10-20 подождите, а затем, когда разберетесь - опять постучите в двери. Но двери за это время просто окаменеют», - убежден О.РЫБАЧУК.