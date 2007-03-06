ВР выяснит, откуда у американцев данные про участие Украины в ПРО

Верховная Рада Украины на следующей пленарной неделе собирается заслушать информацию об участии Украины в американской программе ПРО.

Об этом в эфире телеканала “1+1” заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТІНЮК.

“Я думаю, что в начале пленарной недели мы поставим вопрос тем, кому стоит поставить, хотя мне трудно сказать кому, почему американские высокопоставленные лица заявили о том, что Украина принимает участие в ПРО”, - сказал А.МАРТЫНЮК.

Он не исключил, что с этой целью в парламент будут приглашены руководители внешнеполитического ведомства и службы внешней разведки. “Мы зададим вопрос тем, кто отвечает за внешнюю политику, и к исполняющему обязанности министра иностранных дел и тому, кто по Конституции гарантирует нашу безопасность, кто, когда и как договаривался с США по ПРО”, - сказал первый вице-спикер.

Он напомнил, что в СМИ была распространена информация о том, что Украина находится в списке тех стран, с которыми администрация Джорджа БУША взаимодействует по противоракетной обороне (ПРО). “А это довольно интересный вопрос - кто принимает участие и на какой стадии”, - сказал А.МАРТЫНЮК.

Как сообщал УНИАН, Госдепартамент США назвал Украину в списке стран, с которыми администрация Дж.БУША взаимодействует по противоракетной обороне. Об этом шла речь в распространенном в Вашингтоне полном тексте доклада, который был представлен заместителем госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Джоном РУДОМ. "Сейчас используется широкий спектр связанных с ПРО усилий с зарубежными правительствами и иностранной промышленностью", - говорится в докладе.

"Сегодня более 15 стран, включая почти 10 только среди стран - членов НАТО, прилагают те или иные усилия относительно ПРО, размещая на своей территории ключевые объекты или активы, или активно обсуждая такую возможность, осуществляя опытно-конструкторские разработки, подписывая соглашения о сотрудничестве с США или поддерживая такой потенциал", - сообщил Дж.РУД. По его словам, список таких стран, которые сотрудничают с Вашингтоном по ПРО, включает "Великобританию, Австралию, Данию, Францию, Германию, Италию, Израиль, Индию, Японию, Нидерланды, Тайвань, Украину, Польшу и Чехию".

Не указав, в чем именно заключается сотрудничество США и Украины по ПРО, заместитель госсекретаря США в своем докладе при этом подверг критике позицию России, которая выступает против планов администрации Дж.БУША развернуть элементы в Европе вблизи российских границ.