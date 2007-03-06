Мартынюк считает, что социалисты еще не доросли?

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Адам МАРТЫНЮК советует политическим силам менее бурно реагировать на заявления члена фракции СПУ Василия ВОЛГИ относительно отказа антикризисной коалиции выполнять указ Президента о досрочных парламентских выборах в случае его подписания.

Об этом А.МАРТЫНЮК заявил в эфире телеканала “1+1”.

“Я бы так болезненно не реагировал, потому что нельзя на каждое высказывание давать официальное заявление”, - сказал он.

Первый вице-спикер отметил, что такие высказывания В.ВОЛГИ можно отнести к “вопросу роста”. “Давайте отнесемся к этому как к вопросу роста, становления политической элиты и демократического общества”, - сказал А.МАРТЫНЮК.

Отвечая на вопрос, почему антикризисная коалиция не высказала свою официальную позицию по поводу таких заявлений В.ВОЛГИ, первый заместитель председателя ВР отметил, что коалиция не может комментировать высказывания каждого народного депутата. “Если антикризисная коалиция будет давать комментарии высказываниям каждого из 247 народных депутатов, которые входят сегодня в антикризисную коалицию, то нас начнут справедливо обвинять в авторитаризме, в том, что нет демократии, в том, что запрещаем думать так, как кто-то хочет”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА в интервью газете “День”(№38 от 2 марта) заявил, что антикризисная коалиция не будет выполнять указ о роспуске Верховной Рады в случае подписания его Президентом Украины. “Мы выполнять никакого указа о роспуске парламента не будем”, - сказал он. Народный депутат отметил, что в случае появления такого указа “все центральные органы исполнительной власти берутся под жесткую охрану войсками МВД”. “Войска МВД отработают в соответствии с Конституцией, сохраняя общественное спокойствие и конституционный порядок в стране”, - сказал В.ВОЛГА. Кроме того, по словам депутата, после такого указа будет принято срочное решение Верховной Рады о том, что парламент не признает легитимными указы главы государства.