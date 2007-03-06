Европейскую надежду Украины перечеркнула мадам Катрин

Украина начала переговоры о заключении нового усиленного соглашения с ЕС. Однако в этих переговорах отсутствует главное –«магический инструмент», как пишет немецкая «Франкфуртер Альгемайне», упоминание о перспективе вступления в ЕС, в которой Украине отказали. Причина этого в том, что Франция сказала: «нет!».

Поэтому через два года после демократической революции 2004 года, пишет издание, Киев оказался в середине «парадоксального процесса вступления без перспективы вступления». «Невзирая на попытки геостратегически мыслящих стран», таких, как Великобритания или Польша, все же Франции удалось снять в проекте будущего соглашения любой намек на перспективу вступления для Украины. И даже на последнюю попытку немецкого государственного секретаря Зильберберга согласовать по телефону хотя бы намек на «европейские надежды» Украины французский министр по европейским делам Катрин Колонна ответила отказом.

Выполнение «расширенного соглашения» само по себе уже сделало бы Украину в конечном результате готовым членом ЕС, констатирует издание. Потому что требования зоны свободной торговли между ЕС и Украиной «сделали бы ее чем-то вроде Норвегии или Швейцарии». Но для этого Украине, по мнению влиятельной немецкой газеты, не достаточно лишь «либерализовать рынок, модернизировать оборонную, внешнюю политику, создать независимую юстицию». Необходимо еще «отстоять стратегические газотранспортные позиции», устроив непростые дела с Россией. Да еще перед этим Киеву необходимо «преодолеть жесткое сопротивление собственных бизнесменов», которые испытывают страх перед ВТО. Если эти все этапы будут позади, завершает «Франкфуртер Альгемайне», то тогда вступление в ЕС для Киева будет «последним пустяком».

Радио "Свобода"