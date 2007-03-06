Янукович сегодня едет в Венгрию

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отбыл с однодневным официальным визитом в Республику Венгрия.

Как сообщал УНИАН, в ходе визита официальная украинская делегация планирует обсудить перспективы сотрудничества двух стран в сфере энергетики, транспорта, приватизации и инвестиций, а также подписать ряд двухсторонних документов.

В ходе визита премьер-министра будет сопровождать министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ министр экономики Владимир МАКУХА, председатель Фонда госимущества Валентина СЕМЕНЮК, а также другие официальные лица.

Программой визита запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с премьер-министром Венгрии Ференцем ДЮРЧАНЕМ в узком кругу, после чего премьеры примут участие в церемонии подписания «Плана совместных действий Кабинета министров Украины и правительства Венгрии на 2007 год».

Предполагается подписание еще ряда документов: Протокола совместной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Украиной и Венгрией, Меморандума о сотрудничестве в сфере обмена информацией между ФГИ и Государственной компанией Венгрии по вопросам приватизации и управления государственным имуществом, а также Соглашения о сотрудничестве между Украинским центром содействия иностранному инвестированию (InvestUkraine) и Венгерским бюро по развитию инвестиций и внешней торговли (ITD-H).

После подписания документов В.ЯНУКОВИЧ и Ф.ДЮРЧАНЬ проведут совместную пресс-конференцию.

Во второй половине дня премьер-министры Украины и Венгрии примут участие в бизнес-форуме, который будет проходить в отеле «Интерконтиненталь».

Программой визита запланированы также официальные переговоры В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Венгрии Ласло ШОЙОМОМ.

После этого В.ЯНУКОВИЧ возложит цветы к памятнику Неизвестному солдату (площадь Героев).

Ориентировочно в 20.15 премьер-министр Украины вернется в Киев.