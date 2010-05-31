Табачник предложил МВД создать совместную структуру

Министерство образования и науки Украины инициирует создание межведомственной структуры по противодействию киберпреступности и предотвращению распространения в Интернете материалов, содержащих сцены насилия и порнографию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Д.ТАБАЧНИК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что эта проблема должна решаться на уровне межведомственных государственных органов, Национальной комиссии по защите общественной морали, и, безусловно, с привлечением Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры.

Д.ТАБАЧНИК сообщил, что Минобразования предложило МВД создать специальный подраздел по борьбе с кибернетической преступностью, в том числе по вопросам предотвращения распространения в сети Интернет контента, содержащего насилие, порнографию, который может быть доступен для детей.

“Мы со своей стороны готовы предоставить качественные услуги по переподготовке специалистов для такой структуры”, - сказал министр.

По мнению Д.ТАБАЧНИКА, если правоохранительные органы поддержат эту инициативу, то в государстве будет функционировать структура, которая оперативно, компетентно, в он-лайн режиме будет отслеживать и будет предотвращать пропаганду насилия и распространение порнографии в сети Интернет.