ЦИК разъясняет, что делать с законом про императивный мандат

Центральная избирательная комиссия сегодня на своем заседании утвердила Разъяснение относительно применения отдельных положений закона об императивном мандате для депутатов местных советов.

Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

По данным ЦИК, неотложная потребность предоставить соответствующие разъяснения возникла в связи с многочисленными обращениями от местных советов, отдельных депутатов местных советов, местных организаций политических партий относительно пакета вопросов, которые касаются порядка применения на практике Закона Украины „О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей”.

В Разъяснении, которое состоит из трех частей, идет речь, в частности, об особенностях применения положений Закона “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей” в части, касающейся замещения депутатов Верховной Рады АРК и местных советов (кроме сельских, поселковых советов) по решению высшего руководящего органа политической партии (избирательного блока политических партий).

Принятое постановление с Разъяснениями будет направлено Верховной Раде АРК, областным, районным, городским, районным в городах советам, Государственному комитету архивов и избирательной комиссии Автономной Республики Крым, областным, городским, районным, районным в городах территориальным избирательным комиссиям, политическим партиям, избирательным блокам политических партий, отметили в ЦИК.

Кроме того, по данным ЦИК, рассмотрение еще одного вопроса повестки дня, который касался признания избранным депутата районного совета после отозвания и прекращения полномочий другого депутата решением межпартийного съезда политических партий, которые образовали „Блок Юлии Тимошенко”, Комиссия вынужденная была перенести. К этому решению склонились члены Центризбиркома в силу того, что 5 марта 2007 года постановлением Печерского районного суда г. Киева было запрещено совершать ряд действий политическим партиям, избирательным блокам политических партий, Центральной избирательной комиссии и территориальным избирательным комиссиям, сообщили в ЦИК.

По итогам обсуждения вопроса было принято протокольное решение обратиться в Печерский районный суд с просьбой разъяснить порядок выполнения Центральной избирательной комиссией этого постановления, и продолжить заседание Комиссии по получении такого разъяснения.