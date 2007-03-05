Ющенко об американских ракетах, Польше и энергетике

Украина всегда будет проводить политику, направленную на усиление международной безопасности.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в интервью Польскому телевидению (TVP) и польскому изданию «Дзенник», которое он дал накануне своего рабочего визита в Республику Польша.

Как сообщает пресс-служба главы государства, отвечая на вопрос относительно расположения системы ПРО США на территории Польши, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что этот вопрос находится исключительно в компетенции этой страны.

Президент отметил, что люди должны быть как можно больше проинформированы на эту тему. «Мы должны глубже знать содержание идеи, которая вкладывается в этот проект. Поэтому мы говорим, что для нас очень важны те консультации, которые будет проводить американская сторона не только в Польше, в Чехии, но и в Украине», - сказал он в интервью.

Главы государства выразил убеждение, что «чем более сильная, более адекватная модель» коллективной безопасности будет разработана, тем больший вклад это в политику мира, в частности, на европейском континенте.

Говоря о цели своего визита в Польшу, В.ЮЩЕНКО отметил, что планирует обсудить со своим польским коллегой Лехом КАЧИНСКИМ ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Прежде всего, речь будет идти о начале переговорного процесса вокруг углубленного соглашения Украина - ЕС. «Для нас очень важна позиция Польши, наших восточных друзей, единодушная позиция относительно европейских перспектив Украины», - отметил он.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы энергетического сотрудничества. «У нас в повестке дня есть три-четыре проекта энергетического характера, которые носят не только двусторонний, но и, в сущности, континентальный характер», - сказал Президент.