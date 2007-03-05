Советник Президента: Украине нужны досрочные выборы

Советник Президента Украины Павел ИГНАТЕНКО считает досрочные парламентские выборы – организационным и нужным шагом для украинского общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Кировограде.

По словам П.ИГНАТЕНКО, позиция Президента заключается в том, что непосредственно сейчас оснований для роспуска Верховной Рады Украины нет, но это не означает, что их не будет.

„По моему мнению, этот парламент сделал серьезные, неотвратимые шаги. Одна политическая сила, я говорю о СПУ, пошла на неорганические шаги по отношению к своим избирателям, другая – реформировала свои взгляды. Как бы люди не устали, правильно было бы, если бы они получили шанс опять сделать выбор, уже переосмысленный”, - отметил П.ИГНАТЕНКО.

При этом он заметил, что повторные выборы должны коснуться лишь Верховной Рады Украины.

П.ИГНАТЕНКО не исключил проведения социального опроса мнения населения в регионах перед возможным принятием решения о роспуске парламента.