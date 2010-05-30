НУ об агентах Кремля, профессиональных украинофобах и внешней политики

«Наша Украина» заявляет, что внешняя политика государства должна осуществляться в интересах всего украинского общества, а не быть субъективным отражением взглядов “профессиональных украинофобов и откровенных агентов Кремля и удовлетворять аппетиты кучки олигархов”.

Как говорится в заявлении, переданном агентству УНИАН пресс-службой “Нашей Украины”, “за три месяца своего пребывания в должности Виктор ЯНУКОВИЧ не внес ни одного законопроекта в Верховную Раду, не инициировал ни одной реформы, не выступил ни с одной инициативой, направленной на улучшение жизни украинцев. Вто же время новый кормчий успел сделать ряд шагов во внешнеполитической сфере, нанесших серьезный удар по национальным интересам Украины”.

По убеждению авторов заявления, “признаками первых месяцев пребывания ЯНУКОВИЧА при власти стали свертывание свободы слова, возврат к практике ручного управления экономикой, усиление роли олигархов в принятии политических решений и активная политика русификации в образовании, культуре и науке.

До этого добавляется активизация «пятой колонны», которая теперь уже не прячась и на высших должностях осуществляет свою подрывную деятельность в нескольких направлениях: в политическом, культурном, военном, экономическом, энергетическом, информационном”.

“Под завесой заверений в неизменности европейского курса Украины, под прикрытием заявлений об интересах народа, о повышении социальных стандартов, планомерно, методически и коварно происходит превращение нашего государства на зависимого от России калеку. Все без исключения внешнеполитические решения последнего были приняты исключительно в интересах этого государства. Россия позволяет себе грубо и нагло вмешиваться в наши внутренние дела”, отмечают в “Нашей Украине”.

“Знаменательно, - говорится в заявлении, - что во время избирательной кампании внешняя политика, несмотря на то, что она является прерогативой Президента, не была в центре внимания ЯНУКОВИЧА. Больше внимания он уделял экономической и социальной сфере. Именно в надежде на развитие реформ и повышения социальных стандартов за него отдавали свои голоса украинские граждане. Не потому ли специально для ЯНУКОВИЧА «зачищают» пространство от неудобных журналистов или пикетчиков во Львове, Киеве и других украинских городах. По-видимому, ему стыдно смотреть своим избирателям в глаза. Ведь Виктор ЯНУКОВИЧ нагло обманул своих соотечественников, вместо хлеба накормив их баснями о вечной дружбе «старшего брата». К сожалению, эта дружба имеет конкретные денежные измерения и негативные последствия для Украины. «Старший брат» раскрывает свои объятия лишь для того, чтобы задушить в них все украинское”.

“Соглашения в гуманитарной сфере угрожают полной русификацией украинского пространства. Усиление сотрудничества в области кинематографии убьет самобытное украинское кино. Пребывание Черноморского флота сдерживает развитие Севастополя. И таких примеров можно навести много. Например, «сотрудничество» в авиационной или энергетической сферах приведет к полной ликвидации этих отраслей в Украине. Так, недавно объявлено создание совместного предприятия ГП «Антонов» и российского ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» фактически будет означать начало поглощения российским промышленным гигантом своего прямого конкурента из Украины. Таким образом, в обмен на дешевый газ для олигархов Украина уничтожает в интересах России свои конкурентоспособные предприятия”, отмечают авторы заявления.

«Наша Украина» призывает Президента: “Хватит обманывать украинцев! Украине нужны реформы, а не очередные уступки России”.