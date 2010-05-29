Цушко еще думает над предложением Мороза

24 июля состоится XVI внеочередной съезд Социалистической партии Украины, делегаты которого изберут председателя партии.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление приняли сегодня на заседании члены политсовета СПУ.

Нынешний председатель партии Александр МОРОЗ предложил членам СПУ рассмотреть три кандидатуры на эту должность: Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, Виктора СУББОТИНА и Василия ЦУШКО.

Выступая на заседании политсовета, В.ЦУШКО отметил, что подумает над этим предложением, но если съезд поддержит его кандидатуру, то он возглавит СПУ.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и В.СУББОТИН отсутствовали на заседании политсовета.

До съезда кандидатуры на должность председателя партии будут обсуждать в местных организациях СПУ.