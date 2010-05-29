Герман: у нас не принято говорить Президенту «нет»

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявляет, что не выполнила своего обещания вернуться в журналистику после победы на выборах Виктора ЯНУКОВИЧА, поскольку не смогла отказать нынешнему главе государству в просьбе работать с ним и в дальнейшем.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Интер».

А.ГЕРМАН заметила, что не вернулась в журналистику по трем причинам.

"Первая причина: у нас не принято говорить Президенту "Нет", - сказала А.ГЕРМАН.

Вторая причина, по словам заместителя главы Администрации Президента, это слова ее мужа, который напомнил об обещаниях, данных во время избирательной кампании, и необходимости их выполнять.

«Ты заставила этих людей верить. Теперь ты хочешь уйти? Ты должна отвечать теперь за свои обещания и ты должна что-то сделать», - процитировала А.ГЕРМАН слова своего мужа.

Третья причина, по ее словам, субъективная. А.ГЕРМАН отметила, что в настоящее время в Украине достаточно много молодых и талантливых журналистов.

Я посмотрела в зеркало и подумала, что я уже все же слишком стара, чтобы быть с ними конкурентной. Я думаю, что мне уже поздно в журналистику», - сказала она.