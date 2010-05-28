Дни современного Киева в «Парке Киевская Русь»

29 и 30 мая в Парке Киевская Русь (село Копачев Обуховского района Киевской области) пройдут «Дни современного Киева в средневековом городе».

В эти дни Парк будет начинать свою работу с 10.00.

29 мая в 13.00 в театрализованном представлении «Как Киев Киевом стал» будет воссоздана история возникновения Киева, согласно «Повести временных лет».

Также состоятся выступления каскадеров.

Также 29 мая и 30 мая в «Парке Киевская Русь» состоится рок-концерт. Свои программы представят 30 рок-групп из Киева, Винницы и Одессы - «Гражданин Топинамбур», «Біла вежа», «Sunrise», «Інший день», «Dimicandum», «Царское село», «Ин Тим», «По той бік», «Witch Hunte», «Never-seen», «Троада», «Лепрекон», «Dreems of victory», «Ренессанс», «Black Angels», «Dionis», «Audiobay», «Южный крест» и другие.

Праздничную программу завершит грандиозный салют.

Добраться до «Парка Киевская Русь» из Киева можно за 45 минут. С 09.00 до 23.00 от станции метро «Выдубичи» (остановка рядом с магазином «Фуршет») будут курсировать автобусы. Интервал движения - 30 минут. Цена проезда - 20 грн. В День Киева цена взрослого билета в "Парк Киевская Русь" составит 60 грн., цена билета для школьников, студентов и пенсионеров - 40 грн., для детей до 7 лет - бесплатно.

