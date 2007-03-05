Наша Украина и БЮТ не придут на заседание к Мартынюку

“Наша Украина” и БЮТ планируют зарегистрировать постановление об отзыве представителей объединенной оппозиции из состава парламентской конституционной комиссии, которую возглавляет первый заместитель председателя Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», об этом заявил лидер фракции “Наша Украина” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Он подчеркнул, что завтра представители объединенной парламентской оппозиции не будут принимать участие в заседании конституционной комиссии ВР.

В.КИРИЛЕНКО отметил: «Я считаю, что в настоящее время парламент не может не только принять изменения к Основному закону Украины, но даже обсудить их».

В то же время В.КИРИЛЕНКО напомнил об инициативе Президента относительно создания Конституционной комиссии, в которую должны были бы войти не только народные депутаты, но и ведущие юристы, политологи и представители внепарламентских политических сил.

“Однако правящая “антикризисная” коалиция не поддержала инициативу Президента и не предоставила своих представителей в состав этой комиссии. Между тем нынешнее большинство создало свою парламентскую конституционную комиссию, которая имеет целью узурпировать на уровне трех парламентских фракций процесс обсуждения изменений к Конституции Украины”, - отметил лидер фракции “Наша Украина”.