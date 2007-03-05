Брифинг Анатолия Кинаха в УНИАН (трансляция на 5 канале)

13-30 - В УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится брифинг президента Украинского союза промышленников и предпринимателей, председателя комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия Кинаха. Во время брифинга будет предоставлена оценка текущей социально-экономической ситуации в стране. Один из вопросов брифинга – получение Украинским союзом промышленников и предпринимателей первым среди неправительственных организаций Украины сертификата качества ISO (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).